Евросоюз призвал Россию отвести свои войска от границ Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел ЕС ситуации на границе Украины обратился к России.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.
"Ситуация крайне опасна. Мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - сказал Боррель перед началом встречи, сообщает Европейская правда.
По его словам, на заседании, которое пройдет в видеоформате, министры обсудят ситуацию на границе Украины из-за развертывания российских войск.
Он напомнил, что к участию в видеоконференции приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который, по словам Борреля, проинформирует европейских коллег о ситуации на украинской границе.
"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот: напряжение растет", - добавил Боррель.
Кроме того, по словам дипломата, главы МИД 27 стран ЕС рассмотрят ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов и ухудшение состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что РФ сосредоточила у украинских границ рекордное количество войск за годы российско-украинского конфликта. Все 30 стран-участников НАТО выразили обеспокоенность в связи с этими событиями.