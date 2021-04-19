Евросоюз призвал Россию отвести свои войска от границ Украины

Жозеп Боррель призвал Россию отвести свои войска от границ Украины / Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.

"Ситуация крайне опасна. Мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - сказал Боррель перед началом встречи, сообщает Европейская правда.

По его словам, на заседании, которое пройдет в видеоформате, министры обсудят ситуацию на границе Украины из-за развертывания российских войск.

Он напомнил, что к участию в видеоконференции приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который, по словам Борреля, проинформирует европейских коллег о ситуации на украинской границе.

"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот: напряжение растет", - добавил Боррель.

Кроме того, по словам дипломата, главы МИД 27 стран ЕС рассмотрят ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов и ухудшение состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

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