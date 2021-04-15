Госсекретарь США сделал заявление о скоплении войск РФ на границе с Украиной

Энтони Блинкен посетил Брюссель, чтобы обсудить с официальными лицами НАТО ситуацию на Донбассе / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все тридцать стран-членов НАТО осудили стягивание российских войск на границу с Украиной. Все они ожидают от РФ действий, направленных на снижение напряженной ситуации.

"Меня поразило то, что во время заседания Североатлантического совета, когда я слушал каждого отдельного союзника, все тридцать выразили обеспокоенность", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, ситуация на границе внимательно отслеживается. Такого скопления российских войск не наблюдалось с 2014 года.

"Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины...Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на востоке Украины", - отметил Блинкен.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда Запад защитит Украину от ПутинаГоссекретарь США напомнил, что из-за российской агрессии на востоке Украины с марта этого года погибли 12 украинских военных.

Также Блинкен подчеркнул, что Украина не реагирует на российские провокации и ведет себя сдержанно. По его словам, страны-члены НАТО поддерживают Украину.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен во второй раз за последний месяц посетил Брюссель.

Обострение на Донбассе - о чем ранее писал Главред: