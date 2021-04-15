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Госсекретарь США сделал заявление о скоплении войск РФ на границе с Украиной

15 апреля 2021, 07:16
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Все страны-члены НАТО обеспокоены концентрацией российских войск возле украинских границ и поддерживают Киев.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен посетил Брюссель, чтобы обсудить с официальными лицами НАТО ситуацию на Донбассе / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все тридцать стран-членов НАТО осудили стягивание российских войск на границу с Украиной. Все они ожидают от РФ действий, направленных на снижение напряженной ситуации.

"Меня поразило то, что во время заседания Североатлантического совета, когда я слушал каждого отдельного союзника, все тридцать выразили обеспокоенность", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, ситуация на границе внимательно отслеживается. Такого скопления российских войск не наблюдалось с 2014 года.

"Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины...Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на востоке Украины", - отметил Блинкен.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда Запад защитит Украину от ПутинаГоссекретарь США напомнил, что из-за российской агрессии на востоке Украины с марта этого года погибли 12 украинских военных.

Также Блинкен подчеркнул, что Украина не реагирует на российские провокации и ведет себя сдержанно. По его словам, страны-члены НАТО поддерживают Украину.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен во второй раз за последний месяц посетил Брюссель.

Обострение на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным разведки, за последнюю неделю Россия перебросила на оккупированные части Донбасса 2000 тонн горючего и 250 российских кадровых военных.
  • Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - и Высокий представитель Евросоюза сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. При этом РФ не планирует полномасштабное вторжение.

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