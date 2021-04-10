Госсекретарь США снова поедет в Брюссель из-за агрессии России

Энтони Блинкен проведет встречи в рамках НАТО. Стороны планируют обсудить передвижение российских войск возле украинских границ.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз за последний месяц посетить Брюссель. Там он планирует обсудить передвижение российских войск в районе границы с Украиной с официальными лицами НАТО.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря будут проходить на протяжении почти всей недели.
В это же время в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, у которого запланированы встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Отметим, Блинкен посещал Брюссель в конце марта после утверждения его на посту госсекретаря.
9 апреля Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии Хайко Маасом и Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и обсудил с ними обострение на Донбассе. Участники переговоров подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Читайте такжеЭксперт объяснил, почему США не бросят Украину в борьбе против РФ и в чем подвохКак сообщал Главред, ранее в США выразили серьезное беспокойство из-за наращивания российских войск вблизи границы Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму.
Переговоры Зеленского и западных лидеров - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- 5 апреля Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства рассказал Джонсону о эскалации на Донбассе и наращивании российских сил у границы.
- Кроме того, Зеленский призвал Великобританию и другие государства Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.