Госсекретарь США снова поедет в Брюссель из-за агрессии России

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз за последний месяц посетить Брюссель. Там он планирует обсудить передвижение российских войск в районе границы с Украиной с официальными лицами НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря будут проходить на протяжении почти всей недели.

В это же время в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, у которого запланированы встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отметим, Блинкен посещал Брюссель в конце марта после утверждения его на посту госсекретаря.

9 апреля Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии Хайко Маасом и Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и обсудил с ними обострение на Донбассе. Участники переговоров подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму.

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