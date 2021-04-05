Зеленский призвал Британию усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию усилить санкции против Российской Федерации.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства рассказал Джонсону о эскалации на Донбассе и наращивании российских сил у границы.
Кроме того, Зеленский призвал Великобританию и другие государства Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.
"Зеленский с Борисом обсудили договоренности, достигнутые во время визита украинского президента в Великобритании в октябре 2020 года. В частности, акцентировали на развитии военно-морского флота Украины", - говорится в сообщении.
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Кроме того, лидеры скоординировали действия по евроатлантическому курсу нашего государства. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что получение плана действий по членству в НАТО – первоочередной приоритет Украины.
"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки",– отметил Зеленский
Президент Украины пригласил Джонсона на саммит Крымской платформы.
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Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:
- Боевики 26 марта обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- Позже главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.