Зеленский призвал Британию усилить санкции против России

Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на Донбассе / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства рассказал Джонсону о эскалации на Донбассе и наращивании российских сил у границы.

Кроме того, Зеленский призвал Великобританию и другие государства Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

"Зеленский с Борисом обсудили договоренности, достигнутые во время визита украинского президента в Великобритании в октябре 2020 года. В частности, акцентировали на развитии военно-морского флота Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, лидеры скоординировали действия по евроатлантическому курсу нашего государства. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что получение плана действий по членству в НАТО – первоочередной приоритет Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки",– отметил Зеленский

Президент Украины пригласил Джонсона на саммит Крымской платформы.

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