СМИ узнали сроки переговоров Зеленского, Макрона и Меркель без Путина

Темой переговоров лидеров трех стран должно стать обострение на Донбассе.
Вскоре должны состояться переговоры президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции.
Как сообщает zn.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах, видеоконференция с участием Зеленского, Меркель и Макрона в трехстороннем формате состоится уже на этой неделе.
По данным издания, основной темой переговоров лидеров трех стран должно стать обострение на Донбассе.
Журналисты подчеркнули, что беседа трех лидеров Украины, Германии и Франции должна была состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и президента России Владимира Путина, которая прошла 30 марта без участия Украины, но этого не произошло из-за проблем согласования времени разговора.
Как утверждает другой источник издания, подготовка к переговорам Зеленского, Меркель и Макрона продолжается, однако "пока нет никакой ясности о его дате и времени". По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации на Донбассе.
"Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что она состоится на этой неделе", — добавил источник издания.
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Переговоры Путина, Меркель и Макрона:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.