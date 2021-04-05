СМИ узнали сроки переговоров Зеленского, Макрона и Меркель без Путина

Идет подготовка к переговорам лидеров трех стран / Reuters

Вскоре должны состояться переговоры президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах, видеоконференция с участием Зеленского, Меркель и Макрона в трехстороннем формате состоится уже на этой неделе.

По данным издания, основной темой переговоров лидеров трех стран должно стать обострение на Донбассе.

Журналисты подчеркнули, что беседа трех лидеров Украины, Германии и Франции должна была состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и президента России Владимира Путина, которая прошла 30 марта без участия Украины, но этого не произошло из-за проблем согласования времени разговора.

Как утверждает другой источник издания, подготовка к переговорам Зеленского, Меркель и Макрона продолжается, однако "пока нет никакой ясности о его дате и времени". По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации на Донбассе.

"Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что она состоится на этой неделе", — добавил источник издания.

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Переговоры Путина, Меркель и Макрона: