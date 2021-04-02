Зеленский высказался о разговоре с Байденом

По словам президента, американское партнерство имеет решающее значение для украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, провел переговоры с президентом США Джо Байденом.
Как написал президент в Twitter, американское партнерство имеет решающее значение для украинцев.
Также президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.
"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", - отметил Зеленский.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Twitter охарактеризовала разговор президента Украины и президента США одним словом.
"Fabulous conversation! (потрясающий разговор! - ред.)", - написала Мендель.
Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский в ходе беседы пригласил президента США принять участие в саммите Крымской платформы.
Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Вечером, в пятницу, 2 апреля американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден скоро проведет первый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
- По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.