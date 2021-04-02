Зеленский высказался о разговоре с Байденом

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Байденом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Как написал президент в Twitter, американское партнерство имеет решающее значение для украинцев.

Также президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.

"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", - отметил Зеленский.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Twitter охарактеризовала разговор президента Украины и президента США одним словом.

"Fabulous conversation! (потрясающий разговор! - ред.)", - написала Мендель.

Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский в ходе беседы пригласил президента США принять участие в саммите Крымской платформы.

Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред: