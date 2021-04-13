Россия стремительно наращивает свои войска в ОРДЛО - разведка

Российские войска на Донбассе / @vysotskiy.ap

За последнюю неделю Россия перебросила на оккупированные части Донбасса 2000 тонн горючего и 250 российских кадровых военных.

"Россия продолжает использовать контролируемые Украиной участка границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения. На прошлой неделе к соединений и частей первого и второго армейских корпусов прибыло около 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2000 тонн горючего", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что командование ВС РФ повышает контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачам завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности.

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В разведке сообщили, что с середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов в оккупационных войсках.

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