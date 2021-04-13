Россия стремительно наращивает свои войска в ОРДЛО - разведка

РФ наращивает свое присутствие в ОРДЛО и перебросила 2 тысячи тонн горючего.
За последнюю неделю Россия перебросила на оккупированные части Донбасса 2000 тонн горючего и 250 российских кадровых военных.
"Россия продолжает использовать контролируемые Украиной участка границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения. На прошлой неделе к соединений и частей первого и второго армейских корпусов прибыло около 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2000 тонн горючего", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
Сообщается, что командование ВС РФ повышает контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачам завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности.
Читайте такжеУ Кравчука рассказали, как боевики на Донбассе готовятся к наступлению
В разведке сообщили, что с середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов в оккупационных войсках.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.