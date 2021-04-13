Боевики использовали новый способ обстрела на Донбассе: есть жертва

Боевики не только провели один обстрел, но и сбросили гранаты беспилотниками.
Боевики продолжают обострять ситуацию на линии разведения на Донбассе. Только за эту ночь режим тишины был нарушен дважды.
При этом боевики не только провели один обстрел, но и сбросили гранаты беспилотниками. В ходе этих военных действий один боец погиб, еще двое ранены.
"В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью", – отмечается в утреннем сводке штаба ООС.
В частности, возле Майорского враг использовал беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые пересекали линию разграничения.
А рядом с поселком Южный враг вел обстрел из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 120 мм, БМП-1 и стрелкового оружия – что запрещено "Минском".
Войска России у границ Украины: новости
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Россия обвинила CNN в обмане насчет стягивания войск к границе Украины. МИД России утверждает, что американский канал не проверил сведения.