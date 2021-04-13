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Боевики использовали новый способ обстрела на Донбассе: есть жертва

13 апреля 2021, 11:12
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Боевики не только провели один обстрел, но и сбросили гранаты беспилотниками.

На Донбассе на бойцов ВСУ сбросили гранаты один боец погиб
На Донбассе на бойцов ВСУ сбросили гранаты: один боец погиб / УНИАН

Боевики продолжают обострять ситуацию на линии разведения на Донбассе. Только за эту ночь режим тишины был нарушен дважды.

При этом боевики не только провели один обстрел, но и сбросили гранаты беспилотниками. В ходе этих военных действий один боец погиб, еще двое ранены.

"В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью", – отмечается в утреннем сводке штаба ООС.

В частности, возле Майорского враг использовал беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые пересекали линию разграничения.

А рядом с поселком Южный враг вел обстрел из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 120 мм, БМП-1 и стрелкового оружия – что запрещено "Минском".

Войска России у границ Украины: новости

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