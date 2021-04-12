В ООН сделали заявление из-за российской агрессии на Донбассе

В ООН призвали к диалогу п Донбассу / Фото: Reuters

В Организации Объединенных Наций заявили, что все стороны, причастные к войне на Донбассе, обязаны приложить все усилия, чтобы не допустить возобновления боев.

Как рассказал пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, в организации внимательно следят за ситуацией на востоке Украины, включая регулярные нарушения режима тишины и перемещения российских войск.

"Наше послание всем вовлеченным сторонам: проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий и заявлений, которые еще больше усилили бы напряженность", – сказал Дюжаррик.

Спикер генсека ООН добавил, что все вопросы должны "решаться путем диалога".

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