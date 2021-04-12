В ООН сделали заявление из-за российской агрессии на Донбассе

В ООН внимательно следят за перемещениями войск РФ и нарушениями перемирия боевиками на Донбассе.
В Организации Объединенных Наций заявили, что все стороны, причастные к войне на Донбассе, обязаны приложить все усилия, чтобы не допустить возобновления боев.
Как рассказал пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, в организации внимательно следят за ситуацией на востоке Украины, включая регулярные нарушения режима тишины и перемещения российских войск.
"Наше послание всем вовлеченным сторонам: проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий и заявлений, которые еще больше усилили бы напряженность", – сказал Дюжаррик.
Спикер генсека ООН добавил, что все вопросы должны "решаться путем диалога".
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.
Автор: Мария Тупик