У Зеленского сделали тревожное заявление о войсках РФ на границе

Изз-за наращивания российских войск у границы Украины, численность военных РФ вскоре должна удвоиться.
Из-за наращивания российских войск у границы Украины, численность военных РФ вскоре должна удвоиться, заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в ходе встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, передает пресс-служба Офиса президента.
Также в ходе встречи стороны обсудили обострение российской стороной ситуации на Донбассе и нарушения ею режима прекращения огня.
Ермак отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.
Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.
Автор: Екатерина Трохимчук