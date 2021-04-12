У Зеленского сделали тревожное заявление о войсках РФ на границе

Россия удваивает количество военных на Донбассе / УНИАН

Из-за наращивания российских войск у границы Украины, численность военных РФ вскоре должна удвоиться, заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в ходе встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, передает пресс-служба Офиса президента.

Также в ходе встречи стороны обсудили обострение российской стороной ситуации на Донбассе и нарушения ею режима прекращения огня.

Ермак отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред: