В разгар веселья путинский наемник прострелил себе голову

Возле временно неподконтрольного Украине населенного пункта Золотое-5 российский наемник случайно выстрелил себе в голову.
На Донбассе путинский наемник празднуя День космонавтики настолько разошелся, что нарушил правила безопасности обращения с оружием и ненароком выстрелил себе в голову, сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки Север в Facebook.
Командование боевиков пытается обвинить в произошедшем украинскую сторону.
Возле временно неподконтрольного Украине населенного пункта Золотое-5 российский наемник случайно выстрелил себе в голову в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своими "воинами", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах российских наемников.
"Части и подразделения оперативно-тактической группировки Север продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора", - подчеркнули в пресс-центре.
Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.