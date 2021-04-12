В разгар веселья путинский наемник прострелил себе голову

Боевик ОРДЛО выстрелили себе в голову / news.dn.ua

На Донбассе путинский наемник празднуя День космонавтики настолько разошелся, что нарушил правила безопасности обращения с оружием и ненароком выстрелил себе в голову, сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки Север в Facebook.

Командование боевиков пытается обвинить в произошедшем украинскую сторону.

Возле временно неподконтрольного Украине населенного пункта Золотое-5 российский наемник случайно выстрелил себе в голову в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своими "воинами", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах российских наемников.

"Части и подразделения оперативно-тактической группировки Север продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора", - подчеркнули в пресс-центре.

Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред: