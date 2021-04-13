Россия обвинила CNN в обмане насчет стягивания войск к границе Украины

РФ обвинила CNN во лжи насчет стягивания войск к украинским рубежам / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что американский телеканал CNN в своем сюжете о том, как РФ готовится к войне, выдал украинские танки за российские.

Захарова на своей странице в Facebook написала, что танки были запечатлены на фоне украинского вокзала.

Представительница МИДа также обвинила канал в углублении в идеологическую борьбу для торжества либерализма.

"Дорогой телеканал CNN... Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", – отметила Захарова.

МИД РФ обвинил CNN во лжи насчет стягивания войск к украинским рубежам / facebook.com/maria.zakharova.167

Канал CNN опубликовал сюжет о конфликте на Донбассе и о том, как Россия стягивает войска к восточной границе Украины.

В сюжете использовано видео с мобильного телефона, на котором было заснято, как к украинской границе движутся колонны российских бронетранспортеров. Также было запечатлено, как танки и артиллерийские орудия перевозили по железной дороге.

Сюжет CNN об агрессии России против Украины – видео о переброске техники смотрите с 3:48 секунды

Напомним, в конце марта на Донбассе обострилась ситуация – пророссийские боевики начали активнее атаковать украинских военнослужащих. В частности, в результате одного из обстрелов погибли четверо защитников Украины.

В последние дни месяца также стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины. В США утверждали, что у рубежей находится много сил РФ, а в Кремле эти сведения опровергли.

Агрессия России в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. Украина и ряд западных стран не признали результаты "голосования". В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

РФ ввела свои войска на захваченную часть Донбасса, однако утверждает, что ее военных там нет.

Справка. Либерализм – это общественно-политическое течение, сторонники которого выступают за парламентаризм, демократические свободы и частное предпринимательство.