Боевики атаковали ВСУ на Донбассе, погибли украинские военнослужащие

Боевики обстреляли автомобиль ВСУ на Донбассе, погибли военные / УНИАН

Боевики атаковали украинских военных на Донбассе во вторник, 6 апреля. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook, украинские позиции вблизи Невельского сегодня попали под минометный огонь со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрела украинский военный получил ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", - рассказали в группировке "Восток".

А в районе населенного пункта Степное на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.

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