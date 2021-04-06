Боевики атаковали ВСУ на Донбассе, погибли украинские военнослужащие

Один военный погиб в результате подрыва автомобиля, второй попал под минометный обстрел и умер во время эвакуации.
Боевики атаковали украинских военных на Донбассе во вторник, 6 апреля. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook, украинские позиции вблизи Невельского сегодня попали под минометный огонь со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрела украинский военный получил ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", - рассказали в группировке "Восток".
А в районе населенного пункта Степное на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.
Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
Автор: Адриана Бубновская