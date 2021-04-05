Боевики обстреляли ВСУ на Донбассе, украинская армия несет потери

Боевики смертельно ранили украинского военного возле Авдеевки.
Боевики на Донбассе 5 апреля обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки.
Как сообщает оперативно-тактическое группирование Север на странице в Facebook, в результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
В сообщении говорится, что после того, как военный получил пулевое ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь врачей, спасти жизнь военного не удалось.
В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие возле Авдеевки открыли огонь по позициям боевиков. В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации уведомила представителей ОБСЕ об инциденте.
Читайте такжеДанилов объяснил, как и зачем Россия использует Донбасс
"На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ Север.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия проводит мероприятия по стягиванию войск к границам Украины. Россияне объясняют свои действия переброской военных сил в рамках подготовки к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 2 апреля обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что ситуация в регионе стала "весьма пугающей". По его словам, РФ примет меры в том случае, если Североатлантический альянс усилит свои войска вокруг Украины.
- Нардеп от фракции Голос Роман Костенко считает, что на данный момент нет риска военного нападения России на Украину. Однако если такой сценарий станет возможным, российские войска пойдут не через Донбасс, так как этот регион является наиболее защищенной украинской территорией.