Боевики обстреляли ВСУ на Донбассе, украинская армия несет потери

Боевики снова открыли огонь на Донбассе / Reuters

Боевики на Донбассе 5 апреля обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки.

Как сообщает оперативно-тактическое группирование Север на странице в Facebook, в результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

В сообщении говорится, что после того, как военный получил пулевое ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь врачей, спасти жизнь военного не удалось.

В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие возле Авдеевки открыли огонь по позициям боевиков. В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации уведомила представителей ОБСЕ об инциденте.

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"На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ Север.

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