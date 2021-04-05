В МИД России ответили США на их озабоченность по поводу Донбасса / Reuters

Российская Федерация и США ведут контакты по Украине на высоком уровне, заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Москва заверила Вашингтон, что обвинения в дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины беспочвенны.

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - сказал Рябков журналистам в понедельник, 5 апреля, его цитирует РИА Новости.

Рябков сообщил, что американская сторона высказала РФ свою озабоченность, а они "им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна".

"И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", - сказал Рябков.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.

5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.

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