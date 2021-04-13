В Минобороны рассказали о сценарии России против Украины

По словам Тарана, для Украины может повториться план действий России, который она уже использовала в Грузии в войне 2008 года.
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года.
По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.
Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.
"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население", – заявил Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.
Он добавил, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта.
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По мнению Тарана, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство России, могло бы стать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. Поэтому Украина рассчитывает на благоприятную позицию Франции как члена НАТО.
Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.