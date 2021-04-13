В Минобороны рассказали о сценарии России против Украины

Российские войска на Донбассе / npr.org

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года.

По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.

Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население", – заявил Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.

Он добавил, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта.

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По мнению Тарана, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство России, могло бы стать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. Поэтому Украина рассчитывает на благоприятную позицию Франции как члена НАТО.

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