У Зеленского объявили о требованиях по вступлению Украины в НАТО

Украина выполняет условия сотрудничества с Североатлантическим альянсом, сказал Андрей Ермак.
Украине следует решительно требовать интеграции в Североатлантический альянс, так как в стране продолжается война, а Киев отстаивает ценности демократии. Государство еще в прошлом году добилось существенного прогресса в сотрудничестве с коллективным блоком безопасности, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе брифинга по вопросам внутренней и внешней политики, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам руководителя Офиса главы государства, интеграция Украины в НАТО должна быть ускорена. Государство заслуживает вступления в альянс, защищая демократию, и выполняет условия, получив статус партнера расширенных возможностей.
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идёт война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", - сказал Ермак.
Также он добавил, что Киев на регулярной основе должен обсуждать возможность и требовать вступления в Североатлантический альянс.Читайте такжеКравчук озвучил способ защитить независимость Украины
"Настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - подчеркнул Ермак.
Интеграция Украины в НАТО
- Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября 2020 года утвердил своим указом новую Стратегию национальной безопасности государства. В ней указано, что для Киева являются приоритетными вопросами вступление в НАТО и Евросоюз.
- В декабре прошлого года замглавы МИД Украины Эмине Джепарова сказала, что Киев рассчитывает на интеграцию в коллективный блок безопасности уже в 2030 году.
- 1 февраля президент Зеленский в интервью американскому изданию Axios сказал, что он хотел бы спросить у президента США Байдена о том, почему Украины до сих пор нет в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что вступление Украины в Альянс возможно, однако для этого украинскому государству следует выполнить ряд требований.