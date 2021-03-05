У Зеленского объявили о требованиях по вступлению Украины в НАТО

Украина должна ежедневно требовать вступления государства в НАТО - Ермак / УНИАН

Украине следует решительно требовать интеграции в Североатлантический альянс, так как в стране продолжается война, а Киев отстаивает ценности демократии. Государство еще в прошлом году добилось существенного прогресса в сотрудничестве с коллективным блоком безопасности, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе брифинга по вопросам внутренней и внешней политики, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам руководителя Офиса главы государства, интеграция Украины в НАТО должна быть ускорена. Государство заслуживает вступления в альянс, защищая демократию, и выполняет условия, получив статус партнера расширенных возможностей.

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идёт война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", - сказал Ермак.

Также он добавил, что Киев на регулярной основе должен обсуждать возможность и требовать вступления в Североатлантический альянс.Читайте такжеКравчук озвучил способ защитить независимость Украины

"Настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - подчеркнул Ермак.

Интеграция Украины в НАТО