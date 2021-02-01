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Зеленский обратился к Байдену с вопросом о НАТО и попросил помощи

1 февраля 2021, 09:30
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Украина хочет быть равноправным членом Альянса, подчеркнул президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президентр Владимир Зеленский прокомментировал взаимоотношения с новой американской администрацией и оценил перспективу евроатлантической интеграции Украины.

В интервью американскому изданию Axios он выразил надежду, что при новоизбранном президенте Джо Байдене Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность Украины.

"Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжит беспокоиться и работать ради безопасности в Европе.

Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - подчеркнул глава государства.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста, что именно Украине нужно от США, президент поблагодарил США за оказанную помощь.

"Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - спросил он.

Также Зеленский добавил, что если бы Украина была членом НАТО, то на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации.

"Сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - добавил глава государства.

Читайте такжеКакими будут отношения Украины и США при Байдене

  • Напомним, ранее Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.
  • По его словам, публикация разговора с Трампом была "очень обидной".
  • В то же время Зеленский утверждает, что в ходе разговора Трамп на него не давил.
  • При этом Зеленский отметил, что никогда бы не позволил опубликовать этот разговор.
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