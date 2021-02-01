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Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом

1 февраля 2021, 08:52
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Президент Украины заявил, что никогда бы не позволил опубликовать этот разговор.

Зеленский Трамп
Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Честно говоря, когда я видел свое имя на страницах тех или иных медиа, и читал, что Трамп давил - это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Мы может и меньше Соединенных Штатов, но мы независимое государство. Мы доказали это России, когда удержали нашу территорию. Мы продолжаем доказывать, что мы независимая страна. Вот почему он (Трамп - Ред.) не давил на меня. Я бы так никогда не сказал", - рассказал Зеленский в интервью программе Axios, которое вышло на канале HBO.

При этом Зеленский отметил, что никогда бы не позволил опубликовать этот разговор.

"Неприятность одна была. Я еще этого не рассказывал. Когда опубликовали наш разговор - я считаю это неправильным - публиковала это не Украина. Я бы никогда не позволил такому произойти. Я считаю, неважно, о чем мы говорили. Это был первый серьезный разговор между президентами, стратегическими партнерами. И никто не имел права делать эти вещи публичными. Да, мы не принадлежим сами себе, поскольку нас избрал народ. Но я полагаю, что этого просто не должно было произойти. Это неправильно", - сказал Зеленский

"Я вижу, вы рассержены на Трампа? Есть немного?", - спросил журналист.

Давая как бы понять, что рассержен на Трампа "не немного".

"Вы наверное подумали: что, во имя господа, тут происходит?", - журналист попытался вызвать Зеленского на прямую критику Трампа.

"Джонатан, честно, я это вижу иначе. Для меня самое важное - это сохранить наши отношения, что мы поддерживает друг друга как страны", - ушел от ответа президент.

Отношения Зеленского с Трампом – о чем сообщалось ранее:

  • В 2019 году в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении президента США. По его данным, давление было на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
  • 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
  • Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
  • Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.
  • 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
  • 16 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев. Он отметил, что после ситуации с импичментом Трампа, он хочет начать отношения с чистого листа.
  • 11 декабря 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины
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