Зеленский заявил, что зол на Трампа

Президент Украины в интервью американскому телеканалу рассказал об отношении к Трампу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
О своем отношении к 45-му американскому президенту Зеленский откровенно рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO. В частности, журналист обратился к Зеленскому с вопросом: "Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?"
В ответ на этот вопрос президент Украины сказал: "Немного".
Отметим, интервью в настоящее время еще недоступно для просмотра. Полную версию интервью с Зеленским должны обнародовать в воскресенье, 31 января.
Отношения Зеленского с Трампом – о чем сообщалось ранее:
- В 2019 году в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении президента США. По его данным, давление было на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
- 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
- Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
- Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.
- 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
- 16 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев. Он отметил, что после ситуации с импичментом Трампа, он хочет начать отношения с чистого листа.
- 11 декабря 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Автор: Адриана Бубновская