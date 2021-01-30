Зеленский заявил, что зол на Трампа / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

О своем отношении к 45-му американскому президенту Зеленский откровенно рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO. В частности, журналист обратился к Зеленскому с вопросом: "Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?"

В ответ на этот вопрос президент Украины сказал: "Немного".

Отметим, интервью в настоящее время еще недоступно для просмотра. Полную версию интервью с Зеленским должны обнародовать в воскресенье, 31 января.

Отношения Зеленского с Трампом – о чем сообщалось ранее: