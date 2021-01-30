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Зеленский заявил, что зол на Трампа

30 января 2021, 12:17
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Президент Украины в интервью американскому телеканалу рассказал об отношении к Трампу.

Зеленский Трамп
Зеленский заявил, что зол на Трампа / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

О своем отношении к 45-му американскому президенту Зеленский откровенно рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO. В частности, журналист обратился к Зеленскому с вопросом: "Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?"

В ответ на этот вопрос президент Украины сказал: "Немного".

Отметим, интервью в настоящее время еще недоступно для просмотра. Полную версию интервью с Зеленским должны обнародовать в воскресенье, 31 января.

Отношения Зеленского с Трампом – о чем сообщалось ранее:

  • В 2019 году в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении президента США. По его данным, давление было на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
  • 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
  • Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
  • Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.
  • 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
  • 16 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев. Он отметил, что после ситуации с импичментом Трампа, он хочет начать отношения с чистого листа.
  • 11 декабря 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины
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