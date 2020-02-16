"Я готов его принять": Зеленский публично пригласил Трампа в Киев

Зеленский пригласил Трампа в Киев / Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

"Я уверен, что это произойдет (визит Зеленского в Белый дом - ред.), Вы просто очень далеко от нас находитесь. Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Майком Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то личным для двух стран, с каким очень важным результатом для двух стран, чем-то выгодным для двух стран", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что после ситуации с импичментом Трампа, он хочет начать отношения с чистого листа.

"Давайте подготовим пакет документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине. Я в принципе готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский прокомментировал то, что Украина стала фактором внутренней политики США, пошутив о новом разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

"Признаюсь, что я, когда был актером и сценаристом, у меня была мечта: я хотел стать популярным в США. Сейчас я президент, и я популярен в США. Но слушайте, я хотел чтобы это произошло иначе!" – ответил президент Украины, вызвав смех в зале.

Напомним, ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться в ближайшее время.

"Я думаю, что там у них (в США, - ред.) сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", — сказал Ермак.