"Исторический визит": когда Зеленский поедет к Трампу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Офис президента Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться в ближайшее время. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

По его словам, точная дата встречи Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом пока что неизвестна. При этом Ермак уверен, что визит Зеленского в Штаты будет "историческим".

"Я думаю, что там у них (в США, - ред.) сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", — сказал помощник президента в эфире на телеканале Украина 24.

При этом Ермак отметил, что все, что связано с украинским скандалом в США не имеет никакого отношения к президенту Зеленскому.

"Это все происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", - отметил помощник Зеленского.

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Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал украинский скандал, который разгорелся в США после его телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и повлек процедуру импичмента американского лидера. В частности, Зеленский отметил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с Трампом.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - сказал Зеленский в интервью The Times of Israel.

Как сообщал Главред, 5 февраля Сенат США принял решение оправдать президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента.