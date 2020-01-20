"Сделал все возможное": Зеленский рассказал об отношениях с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал украинский скандал, который разгорелся в США после его телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и повлек процедуру импичмента американского лидера.

В частности, Зеленский отметил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с Трампом.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - сказал Зеленский в интервью The Times of Israel.

Президент отметил, что поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - сказал Зеленский.

Читайте такжеОпасная атака: в деле об импичменте Трампа наметился неожиданный поворотНапомним, во вторник, 21 января, начнется рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути.

Сам глава Белого дома Дональд Трамп категорически отверг все обвинения по импичменту, которые ему предъявили демократы, и требует полного оправдания.