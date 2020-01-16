Импичмент Трампа: названа дата суда над президентом США

Дональд Трамп / УНИАН

Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути начнется во вторник, 21 января. Об этом сообщил глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел во время выступления в Сенате.

Днем ​​16 января Макконел пригласил избранных членов Палаты представителей, чтобы передать статьи импичмента. После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США. В соответсвии с правилами, глава Верховного суда принимает присягу у сенаторов. Кроме того, он председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

Когда все процедуры будут соблюдены, Белый дом официально проинформируют о приближении суда, а президента США вызовут для ответа на статьи импичмента.

"Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января, - Главред)", - отметил Макконел.

Напомним, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Позже глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал демократов, инициировавших эту процедуру.