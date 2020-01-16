Импичмент Трампа: названа дата суда над президентом США

Президента США вызовут для ответа на статьи импичмента 21 января.
Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути начнется во вторник, 21 января. Об этом сообщил глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел во время выступления в Сенате.
Днем 16 января Макконел пригласил избранных членов Палаты представителей, чтобы передать статьи импичмента. После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США. В соответсвии с правилами, глава Верховного суда принимает присягу у сенаторов. Кроме того, он председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.
Когда все процедуры будут соблюдены, Белый дом официально проинформируют о приближении суда, а президента США вызовут для ответа на статьи импичмента.
"Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января, - Главред)", - отметил Макконел.
Напомним, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Позже глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал демократов, инициировавших эту процедуру.