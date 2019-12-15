"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента

В США анонсировали смерть дела об импичменте Трампа / Фото Reuters

Глава судебного комитета Сената США и союзник американского лидера Дональда Трампа, который ранее заинтриговал "хорошей информацией" после визита Джулиани в Украину, республиканец Линдси Грэм громогласно заявил, что сделает все возможное, чтобы оперативно поставить точку в процессе импичмента.

"Эта вещь поступит в Сенат, и она умрет быстро, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы она умерла быстро", - заверил общественность Линдси Грэм в субботу, 14 декабря.

При этом Грэма ни на йоту не смутило то, что импичмент еще не достиг Сената, а тот уже делает выводы.

"Я пытаюсь дать довольно четкий сигнал, что я принял решение. Я не пытаюсь притвориться справедливым присяжным заседателем здесь", - ответил Грэм.

Также Грэм уточнил, что не желает допрашивать Джо Байдена. Более того, Грэм озвучил сроки завершения импичмента – "в середине января".

"Лично я думаю, что президент Трамп выйдет из сильнее. Хорошая новость заключается в том, что политики США должны доказать американской публике, что не все мы сошли с ума", - заявил сенатор, передает CNN.

Напомним:

8 декабря члены Демократической партии Соединенных Штатов из юридического комитета Палаты представителей Конгресса опубликовали доклад, в котором указаны конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа.

В документе указано, что Трамп "серьезно злоупотребляет властью".

Демократы убеждены, что действующий лидер США предает национальные интересы за счет связей с иностранцами.

Читайте такжеЭксперт объяснил, как Трамп видит Украину3 декабря демократы в Конгрессе США обвинили Дональда Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.

Отметим, 300 страниц доклада были опубликованы на сайте спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Согласно его тексту, Трамп лично и через своих агентов участвовал в подстрекательстве украинских властей.