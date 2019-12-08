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Серьезно злоупотребляет властью: демократы США нашли очередной повод для импичмента Трампа

8 декабря 2019, 09:18

Демократы убеждены, что действующий лидер США предает национальные интересы за счет связей с иностранцами.

Трамп
Демократы США нашли очередной повод для импичмента Трампа / Фото: REUTERS

Члены Демократической партии Соединенных Штатов из юридического комитета Палаты представителей Конгресса опубликовали доклад, в котором указаны конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа, которого ранее вызвали в Палату представителей для дачи показаний в ходе расследования как части процедуры импичмента.

В документе указано, что Трамп "серьезно злоупотребляет властью".

Демократы убеждены, что действующий лидер США предает национальные интересы за счет связей с иностранцами.

Более того, демократы подчеркнули, что любое злоупотреблений общественным доверием само по себе является основанием для импичмента, сообщает CNN.

Отметим, в то же время Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани сумел многое выяснить во время проведения собственного антикоррупционного расследования на Украине.

По его словам, юрист собирается показать доклад на эту тему генеральному прокурору и Конгрессу.

"Он говорит, что у него есть много хороших сведений", — отметил Трамп.

Читайте такжеТрамп покинул саммит НАТО из-за ссоры с ТрюдоНапомним, ранее демократы в Конгрессе США обвинили Дональда Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.

Отметим, 300 страниц доклада были опубликованы на сайте спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Согласно его тексту, Трамп лично и через своих агентов участвовал в подстрекательстве украинских властей.

Также в документе сказано, что Трамп пытался всеми силами препятствовать расследованию по его импичменту.

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