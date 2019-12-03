Новый поворот в деле об импичменте: "разочарованные" демократы нашли способ прищучить Трампа

Демократы нашли возможность прищучить Трампа / Reuters

Демократы в Конгрессе США обвинили Дональда Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.

Отметим, 300 страниц доклада были опубликованы на сайте спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Согласно его тексту, Трамп лично и через своих агентов участвовал в подстрекательстве украинских властей.

Также в документе сказано, что Трамп пытался всеми силами препятствовать расследованию по его импичменту.

"Он публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей", — сказано в тексте документа.

Более того, согласно тексту доклада, 73-летний президент США запугивал свидетелей, которые получили повестки для дачи показаний о ненадлежащем исполнении обязанностей американского главы.

В то же время в Белом доме прокомментировали текст доклада.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнул, что расследование демократов не содержит доказательств нарушений в деятельности Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что документ представляет собой "разочарование" представителей конгресса. Сам импичмент, по его мнению, является "однобоким" и "фальшивым" процессом.

"Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования", — сказал Гришэм.

Читайте такжеТрамп продует выборы, доллар рухнет, Венгрия выйдет из ЕС: прогноз на 2020 год от банкировНапомним, ранее сообщалось, американского президента Дональда Трампа вызвали в Палату представителей Конгресса для дачи показаний в ходе расследования как части процедуры импичмента.

Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-портале юридического комитета учреждения.

"Комитет ожидает вашего участия в рассмотрении в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", — говорится в тексте.

Также известно, что слушания с участием Трампа запланированы на среду, 4 декабря.