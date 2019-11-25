Импичмент Трампа: партнер Джулиани отдал конгрессменам записи об Украине

Рудольф Джулиани / Reuters

Члены комитета по разведке Палаты представителей американского парламента получили аудио- и видеоролики и снимками по "украинскому вопросу", предоставленными Львом Парнасом - партнером Рудольфа Джулиани (адвоката президента Дональда Трампа и экс-мэра Нью-Йорка).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала ABC-news со ссылкой на собственные источники.

Информации о содержании записей пока нет, однако достоверно известно, что данные материалы касаются экс-вице президента США Джозефа Байдена и сведений о возможном влиянии на Украину со стороны президента Дональда Трампа ради его выгоды.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что представители Рудольфа Джулиани делали бывшему президенту Украины Петру Порошенко выгодное предложение. Поздне стало известно, что Юрий Луценко в бытность генпрокурором через сообщников Джулиани добивался отставки посла США в Украине Мари Йованович.