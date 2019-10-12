Луценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИ

Юрий Луценко / УНИАН

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добивался отставки бывшей на тот момент послом США в Украине Мари Йованович через сообщников личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как передает NBC News, имя Луценко упоминается в расследовании, которое ведется в США относительно сообщников Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

"Они (Парнас и Фруман, - ред.) оказывали политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного служебного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - говорится в официальных документах о расследовании дела сообщников Джулиани.

Читайте также"Это – негодяй": экс-зам генпрокурора обвинил Луценко в коррупцииПри этом подчеркивается, что Луценко, по словам прокуроров, призвал двух сообщников Джулиани добиваться отставки посла Йованович.

Отметим, что недавно в США арестовали Парнаса и Фрумана по подозрению в незаконном финансировании предвыборных кампаний американских политиков, с использованием, в частности, денег бизнесмена из РФ.

Вместе с тем, по данным Reuters, Парнас и Фруман также работали на украинского бизнесмена и олигарха Дмитрия Фирташа.

По словам источника, оба работали с Фирташем "в неустановленном качестве" до того, как Парнас присоединился к юридической команде олигарха в качестве переводчика. Указывается, что Фирташ финансировал деятельность Парнаса и Фрумана.

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В комментарии Reuters Джулиани сообщал, что Парнас и Фруман за последние два месяца бывали в Вене, где находится Фирташ, от трех до шести раз. Причины поездок Джулиани не стал называть.

Напомним, ранее Луценко рассказал о беседе с Джулиани.