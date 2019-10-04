Не заслуживает доверия: Волкер предупредил о ненадежности Луценко

Курт Волкер / PBS, кадр из видео

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер дал свидетельские показания в американском Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

Он рассказал о том, что предупреждал адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о вероятности дезинформации со стороны украинских политиков по делу бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Как пишет The Washington post, Волкер предупреждал Джулиани о том, что информировавшие его украинские чиновники, включая бывшего главного прокурора Украины Юрия Луценко, ненадежны и что он не должен с доверием относиться к прокурорским версиям.

Читайте такжеВолкер встречался с сотрудником компании, где работал сын противника Трампа - СМИОтмечается, что Волкер давал показания в Конгрессе 3 октября. Он свидетельствовал перед комитетами разведки, надзора и реформ и иностранных дел за закрытыми дверями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Курт Волкер решил уйти с должности спецпредставителя американского Госдепа по вопросам Украины. В то же время дипломата решили допросить в связи с расследованием относительно Дональда Трампа.