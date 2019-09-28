Дембель спецпредставителя США в Украине: Волкер подал в отставку

Волкер подал в отставку / УНИАН

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее заявил, что минские соглашения для Украины не означают сдачу территорий и не несут никаких угроз, решил покинуть свой пост.

По информации, Волкера должны допросить на следующей неделе в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей, передает The New York Times.

Также стало известно, что Волкер уехал из Украины спустя несколько дней после скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которой президент США якобы пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.

К слову, в пятницу, 27 сентября, лидеры Палаты представителей объявили, что будут допрашивать Курта Волкера.

Добавим, что Курт Волкер сообщил о своем намерении покинуть пост госсекретарю Майклу Помпео.

Напомним:

27 сентября Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что 184 республиканца высказались за и 222 демократа – против.

27 сентября в Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа. По словам чиновников из Белого дома, сперва, под руководством юристов Совета национальной безопасности, стенограмма разговора президентов была отправлена в отдельную секретную систему.

"Юристы Совета нацбезопасности указали, что секретный документ должен обрабатываться должным образом", - заявили чиновники.

Читайте такжеВолкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и Донбасса25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.