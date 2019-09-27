В Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа

Белый дом / Reuters

В Белом доме официально признали, что изначально пытались скрыть стенограмму телефонной беседы между президентами Украины и США - Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом соответственно.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты американского телеканала CNN.

По словам чиновников из Белого дома, сперва, под руководством юристов Совета национальной безопасности, стенограмма разговора президентов была отправлена в отдельную секретную систему.

"Юристы Совета нацбезопасности указали, что секретный документ должен обрабатываться должным образом", - заявили чиновники.

Напомним, ранее, под давлением американских политиков и общественности, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Эта беседа почти мгновенно стала поводом для того, чтобы Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента главы Белого дома.