Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским: полный перевод

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / коллаж ЗН

На сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы становится понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.

Трамп Зеленский стенограмма: полный перевод телефонного разговора

Трамп: Поздравляю с грандиозной победой. Мы все наблюдали из США и вы провели потрясающую работу. Тот путь, который вы прошли, человек, у которого было не много шансов, и вы завершили его легкой победой. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы одержали большую победу и работали очень тяжело для этого. Мы работали много, но я бы хотел признаться вам, что у меня была возможность поучиться у вас. Мы кое-что взяли из ваших умений и знания и были способны использовать это как пример на наших выборах, и да, это правда, что эта победа была уникальной ситуацией, и мы смогли достичь уникального успеха. Могу сказать вам следующее: когда вы позвонили мне первый раз, я выиграл президентские выборы, и второй раз вы звоните, когда моя партия выиграла парламентские выборы. Я думаю, что мне нужно избираться чаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, чтобы мы могли говорить по телефону чаще.

Трамп: (смеется) Это очень хорошая идея, я думаю, ваша страна счастлива [по поводу вашей победы].

Зеленский: Ну да, по правде говоря, мы стараемся работать тяжело, поскольку хотели осушить болото в нашей стране. Мы втянули в эту работу множество новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства. Вы прекрасный учитель для нас в этом.

Трамп: Очень хорошо, что вы это говорите. Со своей стороны, я могу сказать, что мы делаем для Украины очень много. Мы тратим усилия и очень много времени, гораздо больше европейских стран, которые должны помогать вам гораздо больше, чем они помогают по факту. Германия практически ничего для вас не делает. Все, чем они занимаются - разговоры, и я думаю, что вам действительно стоит спросить их об этом. Когда я говорил с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она ничего не делает. Многие европейские страны поступают аналогично, так что я думаю, вы сами обратите на это внимание, но США очень добры к Украине. Я не хочу сказать, что это обязывает ко взаимности, потому что происходят вещи, которые не очень хорошие для США, но Штаты всегда хорошо относились к Украине.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы, не на 100%, но на 1000% и я могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, и я встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном и я говорил им, что они делают не так уже много, как необходимо, относительно санкций. Они не вводят санкции и не работают так сильно на Украину, как они должны были работать. Выходит, что, хотя, логически, Европейский союз должен быть нашим крупнейшим партнером, технически Соединенные Штаты являются гораздо более крупным партнером, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, поскольку США делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем Евросоюз, особенно, когда речь идет о санкциях против Российской Федерации. Также хочу поблагодарить вас за поддержку в военной области. Мы готовы продолжать сотрудничество для осуществления следующих шагов – так, мы готовы купить больше Джавелинов в США для укрепления обороны.

Трамп: Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна прошла через многое и Украина знает многое много об этом. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей ситуацией с Украиной. Полагаю, у вас есть один из ваших самых богатых людей. Сервер, говорят, у Украины он есть. И происходило множество вещей, со всей ситуацией. Я думаю, что вы окружаете себя похожими людьми. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я хотел, чтобы вы добрались до сути. Как вы видели вчера, весь этот нонсенс закончился очень плохим перфомансом человека по имени Роберт Мюллер, перфомансом некомпетентным, но говорят, что многое их этого началось с Украины. Очень важно, чтобы вы смогли сделать все, что в ваших силах.

Зеленский: Да, это очень важно для меня, как и то, что вы упомянули ранее. Для меня, как для президента, это очень важно и мы открыты для сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу в сотрудничестве и отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Для этой цели я только что отозвал посла из США, и он будет заменен очень компетентным и очень опытным постом, который будет работать тяжело для того, чтобы две нации стали ближе друг к другу. Я также надеюсь, что он будет иметь ваше доверие и вашу уверенность и иметь личные отношения с вами, чтобы мы могли сотрудничать еще больше. Я лично скажу вам, что один из моих помощников говорил с г-ном Джулиани совсем недавно, и мы очень надеемся, что г-н Джулиани сможет приехать в Украину, и мы встретимся, как только он приедет в Украину. Я просто хотел еще раз заверить вас, что вокруг нас нет никого, кроме друзей. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и вы, господин президент, имеете друзей в нашей стране, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя отличными людьми, и в дополнение к этому расследованию я как Президент Украины гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто и откровенно. В этом я могу вас заверить.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, которого закрыли, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, как они закрыли Вашего очень хорошего прокурора, и у вас были очень плохие люди. Мистер Джулиани - очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам и вашему генеральному прокурору. Руди очень хорошо знает, что происходит, он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово. Бывший посол США в Украине, женщина [Мари Йованович], то, что она имела дела с Украиной, было плохой новостью, я хочу, чтобы вы это знали. Другая вещь, ходит много разговоров о сыне Байдена, что Байден прекратил преследование и множество людей хотят выяснить, так что все, что вы сможете выяснить с генеральным прокурором, будет прекрасно. Байден расхаживал, похваляясь, что она [Мари Йованович] остановила обвинение, так что если вы можете заглянуть внутрь... Для меня это звучит ужасно.

Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю, и я хорошо осведомлен о ситуации. Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет работать в качестве нового прокурора в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, и с компанией, которую вы упомянули в этом вопросе. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом обеспечения восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы попросить вас, если у вас есть какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы осуществляем правосудие в нашей стране в отношении посла в Соединенных Штатах из Украины, кажется, ее фамилия была Иванович. Это было здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не приняла бы меня в качестве нового президента достаточно хорошо.

Трамп: Ну, ей придется пройти через некоторые вещи. Я попрошу мистера Джулиани вам позвонить, также попрошу позвонить генерального прокурора Барра, и мы доберемся до сути. Я уверен, что вы придумаете, как. Я слышал, что с прокурором обращались очень плохо, и он был очень справедливым прокурором, так что удачи во всем. Ваша экономика будет становиться все лучше и лучше, я предсказываю. У вас много активов. Это великая страна. У меня много украинских друзей, это прекрасные люди.

Зеленский: Хочу вам сказать, что у меня тоже есть довольно большое количество украинских друзей, живущих в США. На самом деле в последний раз, когда я путешествовал в Соединенные Штаты, я останавливался в Нью-Йорке рядом с Центральным парком, и я останавливался в Башне Трампа. Я поговорю с ними и надеюсь встретиться с ними будущем. Я также хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Соединенные Штаты, в частности Вашингтон. С другой стороны, я также хочу заверить вас, что мы будем очень серьезно относиться к этому делу и будем работать над расследованием. Что касается экономики, то у наших двух стран есть большой потенциал, и один из вопросов, который очень важен для Украины, - это энергетическая независимость. Я считаю, что мы можем быть очень успешными и сотрудничать по вопросам энергетической независимости с Соединенными Штатами. У нас уже есть пример кооперации - мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на предстоящую встречу. У нас будет больше времени обсудить множество возможностей и узнать друг друга лучше. Я хочу сказать вам больше спасибо за вашу поддержку.

Трамп: Что же, спасибо вам больше, я ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Барру, чтобы они позвонили. Спасибо. Когда бы вы не решили приехать в Белый дом, смело звоните. Назовите нам дату и мы разберемся. С нетерпением ожидаю нашей встречи.

Зеленский: Спасибо большое. Я будут счастлив приехать и будут счастлив познакомиться с вами лично и узнать вас лучше. Я с нетерпением ожидаю нашей встречи и хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в прекрасный город Киев. У нас прекрасная страна, которая будет вас. С другой стороны, я верю что 1 сентября мы будем в Польше и, надеюсь, сможем встретиться там. После этого, полагаю, будет отличной идеей, если вы приедете в Украину. Мы можем либо сесть на мой самолет и улететь в Украину, либо сесть на ваш самолет, который, наверное, намного лучше моего.

Трамп: Окей, проработаем это. Жду нашей встречи в Вашингтоне, и, может быть, в Польше, потому что я думаю мы будем там в это время.

Зеленский: Большое спасибо, господин президент.

Трамп: Поздравляю с фантастической работой, которую вы проделали. За этим наблюдал весь мир. Я не уверен, что это было подстроено, но поздравляю.

Зеленский: Спасибо, мистер президент. До свидания.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичмент

Отметим, глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора в июле.

Однако, 22 сентября стало известно, что Дональду Трампу грозит импичмент из-за давления на Зеленского, если оно будет доказано, заявил глава комитета по разведке американского Конгресса Адам Шифф.

Позже Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора Зеленским.

Трамп уточнил, что стенограмма разговора будет "полностью приемлемой".

Сам Владимир Зеленский заявил, что его разговор с главой Белого дома носил "конфиденциальный" характер.