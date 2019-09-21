Трамп не давил: Украину втягивают в войну между республиканцами и демократами - Пристайко

Пристайко раскрыл детали разговора Зеленского и Трампа / УНИАН

Президент США Дональд Трамп не давил на главу украинского государства Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко, который ранее допустил "большую сделку" по Донбассу.

Министр иностранных дел убежден, что Украину норовят затащить в борьбу между республиканцами и демократами в США.

"Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритете в отношениях с США", - высказался Пристайко.

При этом Пристайко уточнил, что президент Украины имеет право хранить содержание разговора с другим главой государства в тайне. В то же время, по мнению главы МИД Украины, американские следователи имеют полное право "доставать" эту информацию в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", - подытожил Пристайко, передает hromadske.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали встречу с Трампом в Нью-ЙоркеНапомним, ранее глава США Дональд Трамп прокомментировал скандал, вспыхнувший после того, как разведка пожаловалась Конгрессу, что Трамп якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

О том, что Трамп давил именно на Зеленского, заявили сразу несколько авторитетных американских СМИ, включая The Washington Post и New York Times.

В свою очередь Трамп официально отверг не только участие Зеленского в этой истории, но и сам факт давления.

Трамп в своем твиттере заверил, что у него был "совершенно идеальный" разговор – не уточняя при этом имя собеседника.