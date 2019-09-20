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"Только в интересах США!": Трамп прокомментировал скандал о своем давлении на Зеленского

20 сентября 2019, 23:45

Трамп уверяет, что у него был "совершенно идеальный" разговор.

Трамп прокомментировал скандал о своем давлении на Зеленского
Трамп прокомментировал скандал о своем давлении на Зеленского / GettyImages

Глава США Дональд Трамп наконец-то прокомментировал скандал, вспыхнувший после того, как разведка пожаловалась Конгрессу, что Трамп якобы давил на Владимира Зеленского, своего украинского коллегу.

О том, что Трамп давил именно на Зеленского, заявили сразу несколько авторитетных американских СМИ, включая The Washington Post и New York Times.

В свою очередь Трамп официально отрицает не только участие Зеленского в этой истории, но и сам факт давления.

Трамп в своем твиттере уверяет, что у него был "совершенно идеальный" разговор – не уточняя при этом имя собеседника.

"Разве можно поверить, что я сказал что-то несоответствующее иностранному лидеру в разговоре, который могли слушать посторонние. Я всегда действую правильно и только в интересах США!" – написал он также в твиттере 19 сентября.

С украинской стороны ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Читайте также"Смогут долго": СМИ вызнали, когда встретятся Зеленский и Трамп и что интересного обсудят"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Эта беседа была длинной, дружеской, и она касалась многих вопросов, на которые порой надо было иметь довольно серьезные ответы", – цитирует Громадське чиновника.

Дипломат считает, что Киев хотят втянуть в "войну" между демократами и республиканцами в США. Вот только Украина является независимым государством.

"Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритете в отношениях с США", – пояснил он.

Заодно Пристайко добавил, что Зеленский имеет право не выдавать никому содержание своей беседы с Трампом, а следователи в США имеют полное право эту информацию получить в своей стране.

Напомним, в США призывают к импичменту Трампа из-за давления на Зеленского. По данным СМИ, Трамп давил на Зеленского, чтобы тот помог развитию расследования, открытого в Украине против Джо Байдена. Дональд Трамп якобы "в разговоре с иностранным лидером дал ему какие-то противозаконные обещания", которые касались и Украины.

Также адвокат Трампа признался, что давил на Киев из-за дела Байдена. Личный юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиан отличился признанием в прямом телеэфире.

Сообщалось также, что скандал в США может поставить под угрозу встречу Зеленского и Трампа. В свою очередь у Зеленского анонсировали встречу с Трампом в Нью-Йорке, несмотря на скандальные сообщения в прессе.

США встреча Владимир Зеленский давление Дональд Трамп Украина
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