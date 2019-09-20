Скандал в США может поставить под угрозу встречу Зеленского и Трампа - СМИ

Вокруг Трампа разгорелся скандал / Фото: REUTERS

Скандал в США вокруг президента Дональда Трампа обрастает все новыми подробностями. Журналисты предполагают, что ситуация может поставить под угрозу будущую встречу президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой или, как минимум, сделать ее очень "пикантной".

Ранее стало известно, что Конгресс США начал широкомасштабное расследование в отношение главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его главным конкурентом на предстоящих выборах, Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Украинский журналист Вячеслав Чечило сообщил некоторые подробности ситуации. По его словам, Трамп наговорил много лишнего в разговоре с одним из иностранных лидеров. Об этом узнали спецслужбы и сообщили в Конгресс.

"Что наговорил и кому – официально не сообщается. Но СМИ пишут, что разговор был с Зеленским и касался "дела Байдена". Который, напомню, является главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах и на которого в Украине есть компромат. Его сын Хантер подсасывал тут денежку через более чем мутную газовую компанию "Бурисма" и Байден делал все, чтобы сынку никто не мешал", - пишет журналист в Facebook.

Позже адвокат Трампа Рудольф Джулиани на CNN проговорился о том, что просил Украину начать расследование относительно Байдена.

"Все это делает предстоящую встречу Зеленский-Трамп в Нью-Йорке настолько пикантной, что может, ну, ее нафиг, а? Сказать, что заболел, и не поехать?", - высказал предположение Чечило.

В свою очередь, журналист Иван Яковина также добавил "красок" разгоревшемуся в США скандалу. По его словам, "настучал" на Трампа Конгрессу "некий американский чиновник (разведчик?)". Мол, глава Белого дома "в разговоре с иностранным лидером дал ему какие-то противозаконные обещания". По данным Washington Post, эти обещания касались Украины.

"Непонятно лишь, дал ли он их в беседе с Путиным, с Зеленским или с кем-то ещё. Сам Трамп говорит, что это все херня и фейк ньюс, но и.о. главы национальной разведки от греха заблокировал отправку рапорта об инциденте в комитет по разведке Конгресса. Парламентарии уже возмущены, они в бешенстве и готовят иски в суды", - рассказал Яковина в Facebook.

"Вот таким будет контекст встречи Зеленского с Трампом, запланированной на 25 сентября. Внимание к ней будет колоссальным. Если, конечно, она вообще состоится, учитывая вот это вот всё", - резюмировал журналист.

Напомним, американский юрист Джордж Конуэй заявил, что Конгресс США должен применить процедуру импичмента президента, если информация о его попытках давить на Украину окажется правдой.