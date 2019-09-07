Трамп предложил Зеленскому гешефт - СМИ

Трамп ждет от Зеленского помощи / Reuters

73-летний президент США Дональд Трамп захотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, которого он ранее поздравил с успешным началом работы, вмешался в президентские выборы в Соединенных Штатах, запланированные на 2020 год, пишет газета The Washington Post.

По мнению издания, Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог развитию расследования, открытого в Украине против Джо Байдена, который стал главным соперником Трампа в президентской гонке.

Газета также отмечает, что одним из методов давления является обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Кроме того, по версии газеты, возобновить расследование против Джо Байдена и его сына советовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента.

Читайте такжеДжулиани обвинил Байдена в получении денег из УкраиныРечь идет об истории, когда сын Джо Байдена - Хантер Байден - был членом совета директоров частной украинской газовой компании Burisma Group, когда тогдашний генеральный прокур Украины Виктор Шокин начал расследование деятельности фирмы. Джо Байден в то время был на посту вице-президента США и призвал уволить прокурора.

Напомним:

22 августа СМИ рассказали, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встречался с высокопоставленным представителем президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, собеседники также провели телефонные переговоры, по поводу расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, сообщило издание The New York Times.

"Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем Зеленского, чтобы побудить Украину расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена, а также вопрос о том, осуществляла ли эта страна какие-либо шаги во время выборов в США 2016 года, с целью навредить избирательной кампании Трампа", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.

25 июля стало известно, что экс-глава генпрокуратуры Виктор Шокин и тогдашний генпрокурор Юрий Луценко с помощью посредников поделились с адвокатом президента США — республиканца Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани, информацией, компрометирующей бывшего вице-президента Штатов и вероятного кандидата на пост американского лидера на выборах в 2020-м — демократа Джо Байдена.

Эмигрант из Советского Союза, биржевый брокер Лев Парнас сообщил, что вместе со своим другом — американским бизнесменом Игорем Фруманом — был посредником между Джулиани и чиновниками из Украины, говорится в расследовании, проведенном BuzzFeed News и проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).