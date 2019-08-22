Скандал вокруг Байдена: СМИ рассказали о встрече адвоката Трампа с человеком Зеленского

Рудольф Джулиани / Скриншот/Foxnews

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встречался с высокопоставленным представителем президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, собеседники также провели телефонные переговоры, по поводу расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, пишет The New York Times.

"Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем Зеленского, чтобы побудить Украину расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена, а также вопрос о том, осуществляла ли эта страна какие-либо шаги во время выборов в США 2016 года, с целью навредить избирательной кампании Трампа", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-глава ГПУ Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко поделились с Джулиани компроматом на Байдена.