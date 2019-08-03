Джулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины

Рудольф Джулиани снова нападает на оппонента Трампа на выборах / Reuters

Адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что семья бывшего вице-президента США Джо Байдена получала миллионы из Китая и Украины.

"Снова Байден пренебрег своими словами и, похоже, не ответил эффективно своим оппонентам. Кажется, я в его мыслях, потому что знаю, что он имеет отношения к миллионам, которые его семья получила из Китая и Украины. Модераторы не смогли спросить о его предполагаемой коррупции, потому что CNN — шутка", — написал он в Twitter реакцию на интервью Байдена на американском телевидении.

Как известно, Джулиани активно выступает против Байдена, поскольку его считают наиболее вероятным оппонентом Трампу на предстоящих выборах президента США.

Напомним, экс-глава генпрокуратуры Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко с помощью посредников поделились с адвокатом президента США — республиканца Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани, информацией, компрометирующей бывшего вице-президента Штатов и вероятного кандидата на пост американского лидера на выборах в 2020-м — демократа Джо Байдена.