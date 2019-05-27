Джулиани озвучил мессендж Зеленскому от Трампа

Рудольф Джулиани хотел попросить Зеленского о расследовании в отношении сына Байдена / Reuters

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани раскрыл цель своего несостоявшегося визита в Украину.

В интервью Цензор.НЕТ защитник пояснил, какой посыл передать президенту Владимиру Зеленскому от американского коллеги Дональда Трампа.

Джулиани хотел попросить Зеленского о продолжении расследования в отношении сына главного конкурента Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена, а также тех, кто развернул кампанию против президента США.

"Нам нужно покончить с этим раз и навсегда. Именно это станет важнейшим фрагментом в картине того, как они разработали эти ложные обвинения против президента Трампа. Да, есть и другие фрагменты (в нашей стране, Великобритании, в Италии и на Кипре) – не только в Украине. Но это — важный фрагмент", — отметил адвокат Трампа.

По словам Джулиани, но хотел акцентировать внимание Зеленского на том, что "окружать себя врагами президента Трампа – не самая лучшая идея". Правозащитник подчеркнул, что одной из таких персон является глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, которого обвиняют в связях с крупным бизнесом.

Он добавил, что Зеленский поступит разумно, если будет выстраивать четные и крепкие взаимоотношения с Вашингтоном.

Напомним, ранее Джулиани заявлял, что нового главу украинского государства окружают враги Соединенных Штатов и лично Трампа.