Адвокат Трампа рассказал о работе по расследованию вмешательства Украины в выборы в США

Рудольф Джулиани / Reuters

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани недавно встретился в Нью-Йорке с бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, который ранее заявлял о вмешательстве Украины в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон.

"Телиженко был в Вашингтоне, он приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе", - сказал Джулиани Washington Post.

Вместе с тем Джулиани уклончиво ответил на вопрос о том, какие вопросы он обсуждал с Телиженко.

Читайте такжеЗеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и Трампа"Когда мне будет что сказать, я это скажу", - подчеркнул адвокат Трампа.

Кроме того, сам Телиженко подтвердил Washington Post свою встречу с Джулиани, заявив: "Мы говорили об американо-украинских отношениях и политике в Вашингтоне и Украине".

Издание отмечает, что встреча связана с намерением Трампа доказать, что демократы работали с официальным Киевом во время выборов 2016 года против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Напомним, ранее Джулиани заявлял, что нового главу украинского государства окружают враги Соединенных Штатов и лично Трампа.

Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи "черной бухгалтерии" кандидату Хиллари Клинтон.

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Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.