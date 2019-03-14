Розенблат слил в Сеть запись о вмешательстве главы НАБУ в выборы США

Сытника обвиняют в госизмене и вмешательстве в выборы США / УНИАН

Народный депутат Борислав Розенблат обнародовал запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

На странице Розенблата в Facebook опубликована расшифровка якобы разговора Сытника с человеком по имени Коля.

Нардеп готов предоставить неопровержимые доказательства причастности Сытника к махинациям в штабе Клинтон. В частности, глава НАБУ разглашал материалы следствия, передавал их американцам и таким образом оказывал влияние на ход выборов президента в США.

Розенблат напомнил, что в 2017 году он подал иск в суд против директора НАБУ и нардепа Сергея Лещенко по делу о вмешательстве в выборы США и выиграл его.

В эфире телеканал 112 Украина нардеп назвал действия Сытника государственной изменой, поскольку на записи глава НАБУ заявляет о том, что американцам выгодна победа Трампа, а Украине – Клинтон. Розенблат заявил, что сделал несколько копий расшифровки разговоров и передал нескольким украинским телеканалам.

Учора, на позачерговому засіданні Тимчасової слідчої комісії, я зробив офіційну заяву про скоєння злочину директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником у сфері основ Національної Безпеки. У 2017 році я подав заяву до суду про втручання у вибори президента Сполучених Штатів Америки Ситником А. та народним депутатом Лещенком С. Суд встановив неправомірність їхніх дій, проте сьогодні я маю беззаперечні докази того, що директор антикорупційного бюро працював на одного із кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, розголошуючи матеріали слідства та передаючи їх іншій іноземній державі, щоби вплинути на виборчий процес на підтримку одного із кандидатів у президенти. Опубликовано Boryslav Rozenblat Среда, 13 марта 2019 г.

Как ранее сообщалось, команда журналистов Bihus.Info опубликовала завершающую часть масштабного расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов. К хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ.