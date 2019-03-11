Финальная серия расследования Bihus.info: в хищениях в оборонке замешаны СБУ, ГПУ и НАБУ

Журналисты показали, как силовики получали откаты за хищения в оборонке / Фото: Bihus.info

Команда журналистов Bihus.Info опубликовала завершающую часть масштабного расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов.

В ролике на YouTube-канале автора расследования утверждают, что к хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ.

Отмечается, что все силовые структуры инициировали уголовные производства против так называемых золотых мальчиков. Однако расследование спускалось на тормоза или пропадали бесследно и происходило это, разумеется, не бесплатно.

Читайте такжеПорошенко и Луценко назвали "утечкой" видео о хищениях в оборонке. Журналисты говорят, что это неправдаБыла обнародована переписка Андрея Рогозы и Виталия Жукова, в которой они обсуждали, сколько взяток отнести. Рогоза жаловался другу с СБУ, что в ДФС дела закрывать легко, а в ГПУ - сложно и дорого. Суммы взяток составляли тысячи долларов.

Журналисты показали, как военная прокуратура слила дело о масштабных хищениях в оборонке. И происходило это на фоне заявлений военного прокурора Анатолия Матиоса о честной и добросовестной работе.

Свое место в коррупционных схемах заняли и сотрудники НАБУ. Бюро составило список подозрительных компаний, которые поставляли детали для оборонных заводов. В него среди прочих попала компания Оптимумспецдеталь. Однако коррупционерам помочь должен был за определенную плату замглавы НАБУ Гизо Углава. В итоге компанию беспрепятственно исключили из списка.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.