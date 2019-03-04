"Не мажор": сын Гладковского в видео-ответе журналистам пообещал раскрыть источники расследования

Гладковский решил ударить по обвинениям креативом / Фото: скриншот из видео

Фигурант расследования и хищениях в оборонной сфере Игорь Гладковский, который является сыном бизнес-партнера президента и экс-замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского, записал эпический видео-ответ авторам проекта Bihus.info, которые обвинили его в разворовывании предназначенных для армии бюджетных средств.

"Это главная причина появления расследования программы "Наши деньги". Для этого выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства. И накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мысль: "команда плохая, поэтому и президент плохой", - заявил он.

Гладковский пообещал в скором времени раскрыть источники информации, которые предоставили журналистам недостоверные материалы. Он заявил, что авторы работали над нашумевшим расследованием не три года, как было заявлено, а получили весь пакет документов накануне выборов.

"Вы имеете право и будете знать, кто стоит за этим фейком и сколько заработали его исполнители", - эмоционально высказался неожиданно прославившийся наследник.

Себя Гладковский назвал самым обычным украинским предпринимателем, а не мажором. Молодой и талантливый бизнесмен заявил, что ведет бизнес по дистрибуции автомобилей Хюндай в Украине и по микрокредитованию.

Напомним, опубликована очередная часть расследования журналистов Bihus.info о масштабных хищениях в оборонной отрасли, к которому причастен бизнес-партнер президента Олег Гладковский. Авторы материала выяснили, что ближайшие соратники главы государства заработали на поставке высотомеров для Ан-26, получив 300 тысяч долларов чистой прибыли.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский и его сын Игорь Гладковский.

Позже глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.