"Свинарчуков Порошенко за решетку": в Киеве активисты вывесили огромный баннер

В центре Киева на Майдане независимости 2 марта активисты Нацдружин и Нацкорпуса вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Свинарчуков Порошенко за решетку".

"30-метровый транспарант - как напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны", - сказано в сообщении организации в Facebook.

Баннер на Майдане вывесили активисты из разных городов Украины, которые приехали в столицу на марш Нацдружин. Всего в центре Киева собралось около тысячи активистов организации. После водружения транспаранта представители Нацдружин прошли от Майдана до Киевской крепости.

Участники мероприятия прибыли из разных регионов Украины с требованием начать расследование относительно коррупционных скандалов в Укроборонпроме, а виновных наказать по всей строгости закона. Колоны активистов, которые были разделены по областям, двигались под музыку и без политических лозунгов.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.