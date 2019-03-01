Журналисты рассказали, кто больше всех наживается на тайных контрактах с Минобороны

Санитарный Богдан / Nv.ua

На контрактах с Министерством обороны Украины наживаются компании Богдан Моторс, принадлежащая первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому и Ленинская кузня.

В конце 2018 года Богдан получил из госбюджета 375 млн гривен, еще почти 135 млн перечислили в первые два месяца 2019-го.

В Минобороны говорят о тому, что контракт с Богданом является тайным, сообщает ТСН.

По информации волонтеров, санитарный Богдан для Минобороны стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Автор антикоррупционного проекта Глеб Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, что еще до недавнего времени полностью принадлежал Петру Порошенко.

Журналист отметил, что Ленкузня взяла на себя контракты по флоту и выполняет роль посредника.

"Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а Ленкузня получает деньги", - говорит антикоррупционер.

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Он сообщил, что тендер на ремонт крейсера Гетман Сагайдачный объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю – его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. Ленинская Кузня из Киева этот тендер выиграет.

При этом работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так президентская Кузня получила 10% от стоимости работ. За покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.

Во сколько стал ремонт дизельных двигателей – еще одна военная тайна. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался.

После расследования, лояльные к Порошенко, объявили журналиста агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Каневский какие-либо связи со спецслужбами государства агрессора отвергает.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.