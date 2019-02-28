Почему Порошенко нельзя слить Гладковского

Порошенко нельзя бросать Гладковского / Радио Свобода

Ну ладно, я понимаю, что в растерзанной стране можно годами воровать на армии. Главное ведь делать это под патриотические песнопения и прикрыв свои причинные места циничной триадой "армія, віра, мова". Система так построена, что тот кто не ворует - тот глупец, которого быстро отправляют на свалку. И вообще, каждый из ближнего круга Большого Папы обязательно берет себе кормовую базу и начинает ее цинично раздевать. Плевать на мораль и чужие жизни.

Расследование "по раздеванию армии" интересно тем, что стало глобальным гвоздем для ряда людей. Разумеется, здесь сегодня можно подать в суд на журналистов (о чем Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуагрессивно заявили Луценко, Гладковские и Укроборонпром). Но все это не имеет ни малейшего значения. Просто потому что зафиксировано. Отлито в биографиях. И вбито в паспорта и прочие официальные бумаги, которые семья Гладковских предоставляет при пересечении границ.

А для нескольких мелких парней - Рогозы и Жукова - теперь важно не получить предложение от заинтересованных спецслужб (не местных) стать свидетелями в обмен на... Иначе, можно исчезнуть.

Короче, так или иначе главная проблема Петра Алексеевича отныне - это внешний зритель.

Но "слить" Гладковского категорически нельзя. Доверенных мало и они напуганы шаткими позициями собственной команды (потому что прекрасно понимают ее реальное состояние). И если падает Гладковский - остальные молниеносно побегут.

Не "сливать" - значит обязательно превратиться в изгоя для внешних партнёров. Они ведь наверняка заинтересованы в том, чтобы вваливать сюда денег, которые какие-то ушлые ребята будут разворовывать. Что рано или поздно спровоцируют здесь очередной бунт. Классический такой пат. И выхода больше нет, несмотря на чью-то ушлость.

Далее ещё хуже. Понятно, что уже страшно. И потому, не скрываясь, ребята идут в Конституционный суд, чтобы лично "убить" статью о незаконном обогащении. Типа - "да, мы слишком богаты как для чинуш и слишком нагло все это вписали в е-декларациях. Даже храмы вписывали". И ржали в три подбородка над обществом.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войнойНо рано или поздно нужно было бы доказать происхождение всего этого. А потому давайте разрушим страшилку вместе с САП, НАБУ.

На самом же деле, правящая элита нахаркала целых три ведра соплей в лицо опять же внешним партнерам. И они ведь искренне верят в то, что внешние тихонько утрутся и дальше продолжать давать им деньги. Донорские. На пожрать, которые ребята цинично именуют реформами. Те самые пресловутые транши МВФ, которые дают "мощный сигнал инвесторам". Оставлю за скобой, что столь объемные транши МВФ - это, наоборот, сигнал о крайне нездоровом состоянии экономики и сообразная красная метка для системных инвесторов - "сюда категорически нельзя". Впрочем, эти тонкости не для мозгов нынешней команды. Им хотя бы осознать, насколько ярко они вдоль и поперёк облили помоями свои антикоррупционные обязательства.

Но что реально умиляет, так это pr-армия ртов, всерьёз оправдывающая разграбление армии розовощекими юношами.