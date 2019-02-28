Почему Порошенко нельзя слить Гладковского

Михаил Подоляк

политтехнолог

28 февраля 2019, 13:12

Отныне главная проблема Петра Алексеевича - это внешний зритель.

Петр Порошенко
Порошенко нельзя бросать Гладковского / Радио Свобода

Ну ладно, я понимаю, что в растерзанной стране можно годами воровать на армии. Главное ведь делать это под патриотические песнопения и прикрыв свои причинные места циничной триадой "армія, віра, мова". Система так построена, что тот кто не ворует - тот глупец, которого быстро отправляют на свалку. И вообще, каждый из ближнего круга Большого Папы обязательно берет себе кормовую базу и начинает ее цинично раздевать. Плевать на мораль и чужие жизни.

Расследование "по раздеванию армии" интересно тем, что стало глобальным гвоздем для ряда людей. Разумеется, здесь сегодня можно подать в суд на журналистов (о чем Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуагрессивно заявили Луценко, Гладковские и Укроборонпром). Но все это не имеет ни малейшего значения. Просто потому что зафиксировано. Отлито в биографиях. И вбито в паспорта и прочие официальные бумаги, которые семья Гладковских предоставляет при пересечении границ.

А для нескольких мелких парней - Рогозы и Жукова - теперь важно не получить предложение от заинтересованных спецслужб (не местных) стать свидетелями в обмен на... Иначе, можно исчезнуть.

Короче, так или иначе главная проблема Петра Алексеевича отныне - это внешний зритель.

Но "слить" Гладковского категорически нельзя. Доверенных мало и они напуганы шаткими позициями собственной команды (потому что прекрасно понимают ее реальное состояние). И если падает Гладковский - остальные молниеносно побегут.

Не "сливать" - значит обязательно превратиться в изгоя для внешних партнёров. Они ведь наверняка заинтересованы в том, чтобы вваливать сюда денег, которые какие-то ушлые ребята будут разворовывать. Что рано или поздно спровоцируют здесь очередной бунт. Классический такой пат. И выхода больше нет, несмотря на чью-то ушлость.

Далее ещё хуже. Понятно, что уже страшно. И потому, не скрываясь, ребята идут в Конституционный суд, чтобы лично "убить" статью о незаконном обогащении. Типа - "да, мы слишком богаты как для чинуш и слишком нагло все это вписали в е-декларациях. Даже храмы вписывали". И ржали в три подбородка над обществом.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войнойНо рано или поздно нужно было бы доказать происхождение всего этого. А потому давайте разрушим страшилку вместе с САП, НАБУ.

На самом же деле, правящая элита нахаркала целых три ведра соплей в лицо опять же внешним партнерам. И они ведь искренне верят в то, что внешние тихонько утрутся и дальше продолжать давать им деньги. Донорские. На пожрать, которые ребята цинично именуют реформами. Те самые пресловутые транши МВФ, которые дают "мощный сигнал инвесторам". Оставлю за скобой, что столь объемные транши МВФ - это, наоборот, сигнал о крайне нездоровом состоянии экономики и сообразная красная метка для системных инвесторов - "сюда категорически нельзя". Впрочем, эти тонкости не для мозгов нынешней команды. Им хотя бы осознать, насколько ярко они вдоль и поперёк облили помоями свои антикоррупционные обязательства.

Но что реально умиляет, так это pr-армия ртов, всерьёз оправдывающая разграбление армии розовощекими юношами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко выборы-2019 Олег Гладковский Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:39
"Глаз не отвести": Анна Седокова восхитила сеть жарким образом в красном
13:37
В Киеве взорвали внедорожник, водитель авто попал в больницу Фото Видео
13:27
Конфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действиях
13:18
Зеленский рассказал, что сделает первым в случае победы на выборах
13:12
Почему Порошенко нельзя слить Гладковского мнение
13:09
Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия - Аласания Видео
12:40
Коррупция помогает Порошенко укрепить контроль над Украиной – Bloomberg
12:39
Трамп рассказал о причинах провала переговоров с лидером Северной Кореи Видео
12:37
В Конгрессе США решили "пощупать" Путина за имущество и доходы
12:33
"Дизель шоу" представили новую актрису: фото красавицы Фото
12:18
"Отказ-это шаг назад": Руслана эмоционально высказалась о решении НОТУ не ехать на Евровидение Видео
11:52
Найем, Лещенко и Залищук заявили о выходе из фракции БПП
11:50
Весенние выходные-2019: сколько дней украинцы получат на отдых
11:39
Россия придумала коварную стратегию, чтобы расшатать Запад мнение
11:29
"Шавка", "колорад": Шуфрич затравил политолога в прямом эфире Видео
10:56
"Курс порохобота" и поиск врагов: СМИ рассказали о работе "сетки Порошенко" Видео
10:36
Девушка дня Instagram: украинская художница и диджей Анна Дубовик Фото
10:23
Весна задержится: синоптик предупредил о мартовских морозах и снегопадах Видео
10:17
Кто спасет Гладковского? мнение
10:16
СМИ узнали, сколько времени и с какой зарплатой Коболев будет "рулить" Нафтогазом
09:58
"Ублажать и обслуживать": стали известны новые подробности секс-скандала в ВСУ Видео
09:52
Стало известно, сколько немцев активно поддерживают строительство Северного потока-2 Видео
09:33
Бойцы ВСУ стерли с лица земли укрытие боевиков: опубликовано потрясающее видео Видео
09:27
Захват украинских моряков: в США решили ударить по ФСБ санкциями Видео
09:05
Дети Трампа активно пытались строить Trump Tower в Москве - экс-адвокат президента США
08:56
После оправдания контрабанды Луценко дал "зеленый свет" изнасилованиям
08:45
Пышные оладьи: как приготовить оладушки
08:43
Как украинские элиты при помощи России водят за нос западных партнеров мнение
08:34
Адвокат раскрыл коварный и подлый план Путина по атаке на Украину
08:30
В Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине Видео
08:11
Астролог рассказал, стоит ли ставить крест на карьере Anna Maria в Украине
07:57
"Электорат" на автобусах и Нацгвардия: СМИ рассказали о предвыборном визите Порошенко в Бровары Видео
07:51
Эксперт назвал главную ценность Донбасса для РФ и объяснил, почему Москва пойдет на уступки
07:30
Пенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019 Видео
07:25
В ЕС разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении Видео
07:15
Как Трамп убил НАТО – Foreign Affairs
06:58
Порошенко может потушить коррупционный скандал войной мнение
06:34
Масленица 2019: традиции и празднование по дням Видео
06:09
Стало известно, что женщины любят больше секса
05:42
"Одевалась бы скромнее": Каменских разнесли за смелый образ в стиле 80-х
05:11
Выход США из Договора о РСМД – это подарок Путину – эксперт
04:41
Индия впервые за 48 лет нанесла авиаудар по Пакистану
04:37
Что делать с Донбассом: политолог дал Украине совет Видео
04:01
Топ-3 причин, по которым красивые девушки остаются одинокими
03:05
Назван простой способ предотвращения рака Видео
02:14
Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов фигурой в бикини
01:42
Киев подписал с Москвой протокол о вылове рыбы в Азовском море
01:25
Эксперт рассказал, как "перезагрузить" органы власти в Украине
01:02
"Заставили раздеться": крымские чиновники жестко подрались с ростовскими полицейскими
00:39
На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез – политолог
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться