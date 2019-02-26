"Контрабас из РФ и завышение цен": журналисты рассказали, как окружение Порошенко крадет на оборонке

Журналисты провели расследование о схемах окружения Порошенко / Reuters

Сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь является непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе, сообщает проект Bihus.info.

Как говорится в журналистском расследовании, Гладковский-младший, в 2015 году занимался поставками контрабандных российских деталей для военной техники, при этом госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок.

Авторы расследования рассказали о том, что в анонимном письме получили архив переписки фигурантов аферы, а проведенная проверка показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее.

Одним из организаторов бизнеса на государственных закупках является друг Гладковского Виталий Жуков. В его сферу деятельности входило "оформление документов, занос откатов", говорится в расследовании. Еще одним участником схем является Андрей Рогоза, которого авторы расследования называют "специалистом по контрабанде".

В материале утверждается, что Гладковский-младший занимался решением "вопросов высокого уровня", которые согласовывал через своего отца – Гладковского-старшего, который занимает пост 1-го заместителя секретаря СНБО и имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.

В свою очередь, Жуков и Рогоза занимались так текучкой – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег.

По данным расследования, участники схемы не гнушались организовывать контрабанду из России, а также открыто обсуждали перечисление денег.

По данным журналистов, в схемах на 250 миллионов гривен с участием фирм-прокладок также фигурирует Кузня на Рыбальском, которая тогда принадлежала Порошенко.

В материале отмечается, что в переписках Рогозы всплыла сумма в 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше.

Также организаторы схем в 2016 году, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

При этом деньги отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Напомним, ранее журналиста Александра Дубинского обвинили в государственной измене из-за его расследования о Гладковском.