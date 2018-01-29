"И рыбку съесть, и в СНБО сесть". Журналиста обвинили в госизмене за его расследование

Ведущего программы "Гроші" Александра Дубинского обвинили в государственной измене и хотят привлечь к ответственности.

Речь идет о расследовании журналистов "И рыбку съесть и в СНБО сесть", где замсекретаря СНБО Олега Гладковского журналисты подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Сам Гладковский написал заявление на имя главы СБУ Василия Грицака с требованием привлечь к уголовной ответственности Дубинского, сообщает ТСН.

Журналисты отмечают, что когда-то Гладковский был известен под фамилией Свинарчук и был бизнес-партнером Петра Порошенко по корпорации "Богдан".

С расследованием "И рыбку съесть и в СНБО сесть" можно ознакомиться на сайте dubinsky.pro: Часть 1, Часть 2.

Напомним, накануне член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава рассказала, что из 50 автомобилей "Богдан-2251", доставленных в подразделения ВСУ на фронт, 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.