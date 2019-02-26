Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении - СМИ

26 февраля 2019, 19:06

Журналистами сообщили об отмене статьи о незаконном обогащении четыре независимых источника.

Конституционный суд
Конституционный суд / Униан

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 УК Украины, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Такое сообщение опубликовал портал "Украинская правда" со ссылкой на четыре независимых друг от друга источника. По их данным, в КС решили, что положения статьи никак не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В частности, таковая статья якобы обязывает самого подозреваемого доказывать законность его состояния, в то время как законодательство Украины возлагает задачу доказывания исключительно на сторону обвинения.

Читайте такжеНАБУ подозревает советника Порошенко в незаконном обогащенииК слову, в КС на статью за незаконное обогащение 12 декабря 2017-го пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял нардеп из фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник.

Согласно расписанию Конституционного суда, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться во вторник, 26 февраля. Однако в пресс-службе КС не подтвердили и не опровергли информацию о его результатах – вплоть до обнародования решения.

В УК Украины статью, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное обогащение, ввели в 2015-м − как требование Евросоюза по исполнению Плана действий по визовой либерализации и как одно из обязательств Украины перед МВФ.

Напомним, ранее нардепы и эксперты просят КС разъяснить соответствие Конституции моратория на землю. Позднее в Конституционном суде приняли решение по поводу соцгарантий чернобыльцам.

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депутаты статья Конституционный Суд Уголовный кодекс незаконное обогащение
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